Пілот літака загинув.

У Бразилії літак Cessna Citation викотився зі злітно-посадкової смуги аеропорту Убатуба, на узбережжі Сан-Паулу та вибухнув посеред пляжу.

Про це повідомляє бразильське видання g1. На момент катастрофи на борту перебувало 5 людей. Відомо, що пілот літака загинув.

Ще чотири пасажири – подружжя та двоє дітей – вижили. Їх доправили до лікарні.

Постраждала також щонайменше одна людина, яка перебувала на пляжі.

Офіційної інформації про причини аварії немає. Однак дані від виробника літака і самого аеропорту вказують на те, що для безпечної посадки літаку Cessna Citation потрібна була б довша злітно-посадкова смуга, ніж та, що є в аеропорту Убатуба. Крім того, повідомлялося, що погодні умови були поганими, а злітно-посадкова смуга була мокрою.

Авіакатастрофи у світі

29 грудня у Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак компанії Jeju Air. Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в стіну, після чого вибухнув.

Літак виконував рейс із Бангкока. На борту під час аварії перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили лише двоє осіб.

28 грудня у Канаді пасажирський літак загорівся під час жорсткої посадки в аеропорту Галіфакса. Інцидент відбувся із лайнером компанії Air Canada. На щастя, тоді минулося без постраждалих.

25 грудня у Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. На борту було 67 осіб, вижило 29. Основна версія катастрофи – літак збила російська ППО.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в аварії літака, що виконував рейс до Грозного. Він наголосив, що катастрофи можна було уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір.

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