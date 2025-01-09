У Бразилії літак Cessna Citation викотився зі злітно-посадкової смуги аеропорту Убатуба, на узбережжі Сан-Паулу та вибухнув посеред пляжу.
Про це повідомляє бразильське видання g1. На момент катастрофи на борту перебувало 5 людей. Відомо, що пілот літака загинув.
Ще чотири пасажири – подружжя та двоє дітей – вижили. Їх доправили до лікарні.
Постраждала також щонайменше одна людина, яка перебувала на пляжі.
Офіційної інформації про причини аварії немає. Однак дані від виробника літака і самого аеропорту вказують на те, що для безпечної посадки літаку Cessna Citation потрібна була б довша злітно-посадкова смуга, ніж та, що є в аеропорту Убатуба. Крім того, повідомлялося, що погодні умови були поганими, а злітно-посадкова смуга була мокрою.
Авіакатастрофи у світі
29 грудня у Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак компанії Jeju Air. Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в стіну, після чого вибухнув.
Літак виконував рейс із Бангкока. На борту під час аварії перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили лише двоє осіб.
28 грудня у Канаді пасажирський літак загорівся під час жорсткої посадки в аеропорту Галіфакса. Інцидент відбувся із лайнером компанії Air Canada. На щастя, тоді минулося без постраждалих.
25 грудня у Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. На борту було 67 осіб, вижило 29. Основна версія катастрофи – літак збила російська ППО.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в аварії літака, що виконував рейс до Грозного. Він наголосив, що катастрофи можна було уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір.