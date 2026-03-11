У Кремлі розповіли про свої зв'язки з керівництвом Ірану

У РФ не заперечують, що постійно підтримують зв'язок з владою Ірану.

Росія постійно підтримує зв'язок з керівництвом Ірану. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши також, що Росія готова внести свій вклад у зусилля зі стабілізації ситуації на Близькому Сході.

"Я можу лише сказати, що ми перебуваємо в постійному контакті з іранською стороною і з іранським керівництвом", – цитує заяву Пєскова Reuters.

Він також додав, що російський лідер Володимир Путін раніше заявляв, що Росія "завжди готова зробити все можливе для відновлення миру і стабільності в регіоні".

Видання нагадує, що Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров в останні дні провели переговори зі своїми іранськими колегами, а в понеділок Путін також провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Росія та Іран

Раніше президент США Дональд Трамп поділився, що російський диктатор Володимир Путін "хоче бути корисним" у припиненні війни з Іраном. Відзначається, що на це Трамп відповів, що глава Кремля "може бути більш корисним, припинивши війну в Україні".

У свою чергу міністр оборони США Піт Хегсет вважає, що Росія не повинна втручатися у війну Америки та Ізраїлю проти Ірану.

Тим часом The Washington Post писав з посиланням на трьох чиновників, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських військах на Близькому Сході. Пізніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що США попередили Росію про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану.

