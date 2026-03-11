Італія не братиме участь у війні проти Ірану, - Мелоні

Вона наголосила, що небезпечно дозволяти Ірану мати ядерну зброю та ракети, які скоро зможуть долетіти прямо до Італії та всієї Європи.

Рим не планує брати участі у збройному протистоянні США та Ізраїлю проти Ірану. Як заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час промови у Сенаті, країна натомість зосередиться на дипломатичному врегулюванні ситуації, повідомляє Bloomberg.

"Італія не бере і не братиме участі у війні, що триває в Ірані", - сказала вона.

На думку очільниці уряду, іранська криза стала одним із найскладніших етапів новітньої історії. Мелоні звернулася до опонентів із закликом до єдності, наголосивши на важливості захисту національних інтересів спільними зусиллями.

Вона також підкреслила роль італійської дипломатії: перед початком конфлікту Рим взаємодіяв із Катаром та Оманом, щоб уникнути воєнного сценарію. Італія й надалі тримає канали зв’язку з Тегераном відкритими, підтвердженням чого є два раунди ядерних переговорів, проведених минулого року.

Політикиня попередила про можливі санкції проти компаній, що наживаються на енергетичній кризі, спричиненій війною. Вона підтвердила, що уряд планує ввести додаткові податки для таких компаній, але не уточнила, як саме це працюватиме.

Попри критику методів, які союзники використовують у відносинах із Тегераном, Мелоні також наголошує на винятковій серйозності іранської загрози. Як повідомляє ANSA, вона твердо заявила, що Ірану в жодному разі не можна дозволити володіти ядерним арсеналом.

"Ми не можемо дозволити собі режим аятол, які володіють ядерною зброєю, а також ракетним потенціалом, який незабаром може бути здатний завдати прямого удару по Італії та Європі", - цитують її ЗМІ.

За словами прем'єр-міністерки, Вашингтон не просив дозволу на використання баз в Італії для атак проти Ірану.

Глобальна нестабільність та заходи безпеки в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністерка назвала сучасний глобальний хаос прямим наслідком російської агресії проти України. Вона підкреслила, що порушення Росією міжнародного права стало сигналом для інших агресорів, спровокувавши конфлікти на Близькому Сході та загрози в інших регіонах. За словами політикині, безпека Європи та відновлення світового правопорядку неможливі без завершення війни в Україні. Мелоні закликала союзників до єдності, наголосивши, що ілюзія "далеких конфліктів" лише масштабує руйнацію фундаменту глобальної стабільності.

Додамо, що 10 країн Європи уклали угоду про спільну евакуацію населення на випадок війни. Ініціатива має на меті створення чітких логістичних маршрутів та гуманітарних коридорів для швидкого переміщення цивільних через державні кордони. Під час розробки плану держави спиралися на досвід України, щоб мінімізувати хаос та ефективно захистити людей у разі масштабної кризи.

