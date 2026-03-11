В Україну для перевірки нафтопроводу 'Дружба' їде угорська делегація

Угорська делегація вирішила особистим візитом перевірити функціональність нафтопроводу "Дружба" на території України.

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики країни Габором Чепеком вирушила до України для проведення переговорів щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану. Будапешт розраховує з'ясувати, чи можливе відновлення поставок нафти цим маршрутом, який відіграє важливу роль в енергопостачанні країн Центральної Європи.

"Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але і з послами там, представником Європейської Комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба"", – написав у Facebook представник угорського Міненерго.

За словами Чепека, делегація прибула до угорсько-українського кордону і має намір провести низку зустрічей з представниками української влади, відповідальними за енергетичну сферу. Також плануються консультації з дипломатами держав Європейського Союзу і представником Європейської комісії. Головною темою переговорів стане перспектива відновлення транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

Відео дня

У Будапешті вважають, що повернення стабільних поставок цим маршрутом може сприяти зниженню напруженості на енергетичному ринку Європи. Угорська сторона пов'язує погіршення ситуації в енергетиці, зокрема, з міжнародними геополітичними факторами, включаючи конфлікт на Близькому Сході. На цьому тлі питання стабільності поставок нафти набуває для регіону додаткового значення.

До складу делегації увійшли фахівці з різних сфер енергетичної галузі. Серед них – експерт з нафтової промисловості, державний чиновник, який має досвід роботи в сфері міжнародних відносин, а також аналітик енергетичного ринку. Їх завдання – оцінити стан інфраструктури і підготувати висновки про те, чи можлива технічно швидка стабілізація роботи нафтопроводу.

Перед візитом до України представники угорської сторони провели консультації в Братиславі з представниками уряду Словаччини та енергетичного сектора. Словаччина, як і Угорщина, зацікавлена у відновленні транзиту нафти через "Дружбу", оскільки цей маршрут є одним з ключових для поставок сировини до країн Центральної Європи.

Ультиматум Угорщини щодо "Дружби"

Раніше Чепек повідомляв, що направив лист українській стороні, в якому закликав врегулювати ситуацію навколо трубопроводу і відновити його роботу. Крім того, Угорщина і Словаччина обговорювали можливість відправки спільної моніторингової місії в район міста Броди, де, за попередніми даними, сталося пошкодження трубопроводу. Така місія повинна дати незалежну оцінку стану інфраструктури і визначити можливі шляхи відновлення транзиту.

Питання майбутнього нафтопроводу обговорюється і на рівні європейських інститутів. Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори в Парижі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Після зустрічі він заявив, що сторони згодні з необхідністю пошуку рішення, яке дозволить відновити постачання нафти через "Дружбу".

Таким чином, візит угорської делегації в Україну є частиною більш широких дипломатичних та енергетичних консультацій в Європі. Очікується, що за підсумками переговорів сторони зможуть отримати більш чітке розуміння технічного стану нафтопроводу та можливих сценаріїв його подальшої експлуатації.

Слід зазначити, що під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може "думати про те, як наростити свій живіт, а не про те, як наростити свою армію" тільки завдяки українцям.

У чому причини конфлікту Орбана і Зеленського

Епіцентром конфлікту між лідерами України та Угорщини став пошкоджений окупантами РФ нафтопровід "Дружба" і кредит від ЄС для України на 90 мільярдів, який блокує уряд Орбана.

Внаслідок взаємних звинувачень і спілкування на підвищених тонах Будапешт виставив Києву жорсткий ультиматум: Орбан заявив, що Україна блокує транзит нафти через нафтопровід "Дружба" і пригрозив відновити транспортування нафти силою.

Володимир Зеленський відреагував на шантаж угорського прем'єра емоційно і згадав блокування Орбаном кредиту для України з боку Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро, пригрозивши дати адресу угорського прем'єра бійцям ЗСУ, щоб професіонали "спілкувалися своєю мовою".

"Сподіваємося, що одна людина в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя. Інакше, дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям - нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський відмовив Орбану особисто приїхати в Броди і перевірити стан нафтопроводу. Український президент сказав, що не просив особисто перевіряти наявність ракет для Patriot на складах "однієї з держав ЄС", коли йому повідомили, що їх залишилося мало.

На знак солідарності з Орбаном прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити екстрені поставки електроенергії Україні за припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Опозиція Словаччини збирається за це судитися з Фіцо.

Вас також можуть зацікавити новини: