Пєсков заявив, що Москва нібито "стикається з ворожими соціальними мережами".

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москві стало важче "проводити інформаційну роботу за кордоном". За його словами, причина полягає в домінантному впливі ворожих соцмереж, пишуть росЗМІ.

"Ми дуже швидко втрачаємо можливості для нашої пропагандистської роботи за кордоном. Особливо в ближньому зарубіжжі. Телебачення зараз не надто надійне - його можна вимкнути одним натисканням кнопки", - сказав журналістам Пєсков.

Прессекретар глави РФ додав, що Москва нібито "стикається з ворожими соціальними мережами", які домінують в країнах СНД і по всьому світу. Він вважає, що цю проблему необхідно вирішити.

"Ми не працюємо з Telegram. Тоді де нам доводити сенс? І нам це належить придумати", - підкреслив Пєсков.

РФ проводить нестерпну пропаганду проти народу України

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде нацистську пропаганду проти українського народу. Він пообіцяв, що Німеччина буде рішуче протистояти цьому.

Мерц підкреслив, що український народ як ніхто інший на землі страждав від німецької та російської тиранії.

