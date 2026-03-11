АМКУ взявся за українські АЗС через різке зростання цін на бензин та дизель

Павло Кириленко вважає, що на зростання роздрібних цін на пальне могли вплинути суб’єктивні чинники.

Антимонопольний комітет розпочав справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій через зростання роздрібних цін на нафтопродукти. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив очільник АМКУ Павло Кириленко.

Він зазначив, що ціни на бензин та дизель на АЗС почали зростати після початку війни на Близькому Сході. У зв'язку з цим АМКУ направив вимогу до найбільших паливних мереж для з’ясування причин зростання.

"За результатами опрацювання отриманої інформації та аналізу факторів зазначених ними(операторами АЗС, - УНІАН) вже 9 березня АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", - зауважив Кириленко.

Очільник АМКУ додав, що попри наявність об’єктивних факторів зростання цін на світлі нафтопродукти, комітет не виключає, що така ситуація може бути спричинена суб’єктивними чинниками. Водночас Кириленко визнав, що після зупинення роботи Кременчуцького НПЗ понад 85% світлих нафтопродуктів в Україну імпортується.

"Коли почалася війна в Ірані й зросли котирування на світових біржах та міжнародних ринках, то ціни в Україні не могли не зрости. Паралельно спостерігався різкий стрибок попиту: продажі бензину А-95 зросли на 40–70%, а дизелю – на 60–140%", - зауважив очільник АМКУ, підтвердивши також, що окремі постачальники України оголосили про зменшення поставок палива після початку бойових дій на Близькому Сході.

Через блокування Ормузької протоки ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму, перевищивши 100 доларів за барель, але, потім дещо знизилися.

Через зростання цін на нафту вартість цін на АЗС України зросла. Зокрема, 10 березня дизель, у середньому, подорожчав ще на 1,32 грн/л до 72,92 грн/л. Ціни на бензин, у середньому, зросли на 8 копійок – до 72,66 грн/л.

