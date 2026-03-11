Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: постраждали понад 20 людей (відео)

Люди отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Сьогодні, 11 березня, росіяни завдали дронового удару по маршрутному автобусу в Херсоні, постраждали понад два десятки людей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Ворог продовжує свідомий терор цивільного населення Херсона. Російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в Дніпровському районі міста близько 12:30", - заявив Шанько.

За його словами, до однієї з херсонських лікарень доправлено дев’ятеро постраждалих через атаку безпілотника на маршрутне таксі. Зокрема, жінки 49, 64, 58, 37, 45, 57 років та чоловіки 41, 48, 60 років дістали мінно-вибухові травми. Одна з потерпілих – 58-річна херсонка – у тяжкому стані.

Також, за даними Шанька, мінно-вибухову травму внаслідок удару по автобусу з пасажирами отримав 17-річний хлопець. Йому надана необхідна медична допомога на місці.

На відео, що оприлюднив Шанько, можна побачити, у якому жахливому стані перебуває пасажирський автобус після атаки.

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок цієї атаки зросла до 19.

"Кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні зросла до 19. До лікарні доставили жінок віком 48, 46, 57 та 40 років, а також чоловіків, яким 51, 58 та 52 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення", - розповіли в адміністрації.

Пізніше у Херсонській МВА уточнили, що вже відомо про 21 постраждалого. До лікарні доправлено 5 травмованих, одна з них – 48-річна жінка – у тяжкому стані. Серед поранених – 58-річний водій, він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і обличчя.

Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу потерпілим.

Ворожі обстріли Херсона

1 березня російські військові обстріляли з артилерії Херсон – загинули чотири людини. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько заявив, що внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району поранення, несумісні з життям, отримали дві жінки похилого віку. До лікарні у тяжкому стані було доставлено ще двох людей – 85-річну жінку та 63-річного чоловіка, однак врятувати їх не вдалося – вони померли у медичному закладі.

Вас також можуть зацікавити новини: