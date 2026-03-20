Мінфін США додав Кубу до списку країн, яким заборонено приймати російську нафту

Міністерство фінансів додало кілька країн до списку.

Міністерство фінансів США додало Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту. Танкер із цим паливом, що ймовірно, взяв курс на острів, перебуває під військово-морською блокадою США. Про це повідомляє Bloomberg.

У генеральній ліцензії, опублікованій у четвер, Міністерство фінансів додало кілька країн до списку країн, яким заборонено здійснювати операції, пов'язані з продажем, постачанням або розвантаженням сирої нафти чи нафтопродуктів, що походять з Росії.

Видання нагадало, що цей документ є оновленням до іншої ліцензії, виданої минулого тижня, після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США дозволять продаж російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня.

Метою було зменшити тиск на ринки нафти, що виник через американо-ізраїльську війну проти Ірану. Попередня американська відмова від ліцензії стосувалась лише закупівель Індією.

Оновлена генеральна ліцензія також включає заборони на операції з російською нафтою для Ірану, Північної Кореї та окупованих Росією регіонів України.

Ситуація на Кубі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня, на Кубі стався збій у роботі національної енергосистеми країни, внаслідок чого близько 10 мільйонів людей залишилися без електропостачання на тлі нафтової блокади, введеної США, яка паралізувала і без того застарілу систему електроенергетики острова.

Державний оператор повідомив, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання по всій країні. В компанії додали, що в електричних агрегатах, які працювали на момент збою в мережі, не було виявлено жодних несправностей.

За даними ЗМІ, протягом останніх кількох років часто надходили повідомлення про відключення електроенергії по всій країні. Кубинські чиновники пояснювали, що це відбувалося через економічні санкції, які ввели США.

Критики також вказували на брак інвестицій у занепалу систему електропостачання острова.

