В оборонному альянсі обіцяють, що робота щодо цього узгодження продовжиться.

Міністри оборони Організації Північноатлантичного договору (НАТО) сьогодні не узгодили пропозицію витрачати 40 млрд євро на рік на оборону України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі після дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, він прокоментував слова італійського міністра, що Італія не погоджується із зобов'язанням, аби країни НАТО щороку виділяли 40 млрд євро.

За словами генерального секретаря НАТО, пропозиція щодо щорічного видання 40 млрд євро на потреби України від країн НАТО ще потребує узгодження.

Відео дня

"Ми досі не досягли згоди щодо цього. Але я працюю і багато союзників дуже підтримують ідею, що нам потрібні не лише короткострокові зобов'язання. Звичайно, що такі вітаються. Але якби ми могли отримати більш довгострокові передбачувані зобов'язання - це дало би українцям кращі початкові передумови планування, більше передбачуваності і прозорості та забезпечило би мінімальний справедливий розподіл тягаря всередині альянсу", - наголосив Столтенберг.

На його переконання, узгодження такого зобов'язання надіслало би сигнал Москві, що росіяни не зможуть протриматися довше.

Він сказав, що стосовно фінансових зобов'язань ще доведеться працювати.

Підтримка України від НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг запропонував, аби країни-члени НАТО зберегли можливість витрат на потреби оборони України на рівні не менше 40 млрд євро на рік.

За словами Столтенберга, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу і так надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро щорічно. Тож логічно підтримувати такий рівень допомоги і надалі.

Вас також можуть зацікавити новини: