Влада зміцнює паркан, щоб інші олені не потрапили на територію РФ.

У Норвегії після позову російського парку вбили 40 оленів, які паслися на території Російської Федерації. Влада побоювалася, що тварини туди повернуться.

У норвезькому Управління сільського господарства заявили, що до 1 жовтня модернізують семикілометрову ділянку паркану, через яку ті потрапляють на бік РФ. Його загальна довжина становить 150 кілометрів. У повідомленні говориться, що боротьба з оленями "обходиться дорого і вимагає багато часу".

"Монтажникам доводиться весь час залишатися на норвезькій стороні кордону, поки вони працюють над зведенням паркану, що ускладнює роботу", - сказали в одному з департаментів.

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Скандал через норвезьких оленів на території РФ

Цього року 42 норвезьких оленя перетнули кордон і паслися в російському національному парку. Адміністрація подала позов на 47 мільйонів норвезьких крон за перебування північних оленів на своїй території.

40 оленів повернули до Норвегії, їх вирішили вбити. "Ми отримали лист від Норвезького управління з безпеки харчових продуктів, в якому говориться, що повернення оленів до Норвегії не дозволено чинним законодавством. Всі 40 оленів були зарізані з побоювання, що вони повернуться в Росію", - йдеться в повідомленні.

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