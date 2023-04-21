Влада країни почала обговорювати відмову від співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Правляча партія Південно-Африканської Республіки відкрила внутрішні дебати на тему можливого виходу країни з Римського статуту, на основі якого діє Міжнародний кримінальний суд (МКС). Приводом став ордер на арешт Володимира Путіна, виданий МКС в березні, пише Bloomberg.

Сьогодні виконавчі органи правлячої партії почали чотириденне засідання, на якому буде обговорюватися питання відмови від Римського статуту. Владі ПАР не подобається ситуація, що склалася: формально вони зобов'язані заарештувати Путіна, якщо він прийме запрошення відвідати саміт БРІКС в серпні, запланований в Південній Африці.

Генеральний секретар правлячої партії Фікіле Мбалула зазначив, що сам факт обговорення не означає, що ПАР дійсно анулює ратифікацію Римського статуту.

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Bloomberg зазначає, що в подібній ситуації, як зараз з Путіним, ПАР вже перебувала в 2015 році. Тоді країна піддалася гострій міжнародній критиці через відмову виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира в ході його візиту в ПАР. Після цього влада країни задумалася про вихід з Римського статуту, але в підсумку нічого міняти не стали.

В даний час уряд ПАР веде юридичні консультації про те, як слід вчинити з ордером на арешт Путіна.

Ордер на арешт Путіна

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Росії у справі про масову депортацію українських дітей до РФ. Формально всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконати ордер, якщо Путін з'явиться в їхній юрисдикції.

Після цього в особливо незручної позиції опинилася Південно-Африканська Республіка. У серпні на її території має відбутися саміт за участю Путіна. Влада країни визнала, що це серйозна юридична проблема.

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