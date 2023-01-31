Дитину зґвалтував власний дядько, скориставшись наявністю інтелектуальних порушень у дівчинки.

У Польщі медики відмовили в аборті малолітній 14-річній дівчинці, яку зґвалтував власний дядько. Лікарі відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".

Про цю історію повідомила польська організація Фонд жінок і планування сім'ї (FEDER) у своїх соціальних мережах. Інцидент трапився на північному сході Польщі, в маленькому місті в Підляському воєводстві.

Дівчинка якийсь час приховувала факт зґвалтування і не знала про вагітність. Пізніше про це стало відомо її тітці. Вона спробувала допомогти дитині зробити аборт.

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Згідно із законодавством Польщі, жінки можуть перервати вагітність до 12 тижнів при пред'явленні довідки з прокуратури. За даними Фонду, у сім'ї дівчинки була ця довідка, але їй все одно відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".

У Польщі є поняття "застереження совісті лікарів" (klauzula sumienia lekarzy), яка дозволяє медпрацівникам відмовитися робити аборти, якщо це не відповідає їх релігійним принципам.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів в країні через проблеми розвитку плода. У відповідь на це Європарламент ухвалив окрему резолюцію, якою засудили дії парламентарів Польщі.

На тлі цього в багатьох містах країни спалахнули масові протести та акції.

Пізніше уряд Польщі заявив про низку законопроектів, які могли б допомогти підтримати жінок після аборту. Мін'юст Польщі заявив, що у жінок повинні бути "кімнати для плачу". Однак пізніше чиновники забрали свої слова назад.

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