Після того, як у Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів, влада вирішила, що необхідно ухвалити закони для підтримки жінок, які знають, що дитина може народитися з дефектами, або в яких народжується мертва дитина.

Речниця Міністерства юстиції Агнешка Боровська розповідала про законопроєкт, який має підтримати жінок після заборони абортів. Вона сказала, що у жінок мають бути «кімнати для плачу». Але згодом заявила, що її слова вирвали із контексту, а вона мала на увазі інше.

Про «кімнати плачу» Боровська сказала в інтерв'ю TV24, пише Громадське.

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Після того, як у Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів, влада вирішила, що необхідно ухвалити закони для підтримки жінок, які знають, що дитина може народитися з дефектами, або в яких народжується мертва дитина.

Один із законопроєктів, який має створити хоспіси для жінок, підготувала партія «Солідарність Польщі». Про нього й розповідала Боровська. За її словами, у лікарнях мають бути координатори, які підтримають жінку, а також спрямують її до хоспісу.

«Жінка (у якої є ризик народити мертву дитину чи дитину зі смертельними вадами) у лікарні очікує, що її підтримають. У неї має бути окрема кімната, можливість поплакати, зустрітися з психологом, особливий догляд, вказівка, що робити далі», — розповіла речниця.

Після цього на Боровську повалилася критика. Один із журналістів Міхаїл Коланко написав, що така пропозиція схожа на сюжет серіалу «Оповідь служниці». Журналістка Newsweek Polska Рената Грохал теж критикувала слова речниці. Вона писала, що хотіла б, щоб країна зробила все можливе, аби жінки не плакали.

Після шквалу критики Боровська пояснила свої слова. У коментарі виданню Onet вона заявила, що її слова вирвали з контексту, й називає таку критику «цинічною і брехливою». Боровська зазначила, що сама втратила дитину й знає, з яким ставленням стикаються жінки.

«Жінка має право на всебічну допомогу під час важкої вагітності. Наразі цієї допомоги недостатньо. Вона має право на достойне ставлення, переживання, сльози, психологічну та духовну підтримку», — сказала вона.

За словами Боровської, коли дитина народжується мертвою, лікарі зобов'язані направити сім'ю до хоспісу. Чиновниця каже: говорила в інтерв'ю, що жінці необхідна підтримка, але її слова перекрутили.

Вона заявила, що коли втратила дитину, не могла поплакати, адже в кімнаті були інші жінки. Також, за її словами, лікар нетактовно відповів на питання про те, який вигляд мала її дитина.

«Він сказав: "Велика, фіолетова". Чи слід із будь-якою мамою так поводитися? Кожна дитина заслуговує на повагу та любов», — розповіла Боровська.

Заборона абортів у Польщі: що відомо

У жовтні Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яким постановив, що переривання вагітності через дефекти плоду є незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину. Згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування та інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.

На початку листопада після масових протестів проти такого рішення в уряді країни повідомили, що відкладуть його запровадження для дискусії. Тоді протестувальникам та опозиції у парламенті пропонували переговори, щоб спільно знайти найкращий вихід із ситуації.

Але 27 січня 2021-го рішення суду набуло чинності. Ймовірно, після невдоволення президент Анджей Дуда подав до Сейму законопроєкт, який має дозволити аборти, якщо у плода є летальні дефекти. Але TV24 пише, що таке рішення навряд ухвалять.

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Автор: УНІАН