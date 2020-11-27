Чарнек уже отримав репутацію скандального міністра в Польщі.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнека заявив, що Європа знаходиться на «піку цивілізації смерті».

Про це урядовець заявив в ефірі TVP.

Таким чином, Чарнек відреагував на резолюцію Європарламенту, якою засуджено дії парламентарів Польщі щодо заборони абортів у країні.

«У Європі ми вийшли на гірший рівень, ніж в Радянському Союзі та за комунізму», – заявив глава Міносвіти.

За його словами, поляки повинні визнати «істинне бачення ЄС».

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«Це картина цивілізації смерті, про яку попереджав Іоанн Павло ІІ. Сьогодні ми переживаємо кульмінацію цивілізації смерті. Якщо Європу так хвилює контрацепція, право на аборт, тобто вбивство, ми знаходимося на піку цивілізації смерті», – продовжив польський міністр.

Чарнек переконаний, що європейці з такою позицією мають таке ж «марксистське коріння», як більшовицький комунізм або німецький націонал-соціалізм.

При цьому Чарнек наголосив, що у Європарламента немає повноважень перевіряти дотримання закону в Польщі, оскільки долю абортів вже вирішив Конституційний суд.

«Скільки б дурниць ми не чули від європейців, які представляють цивілізацію смерті… Дотримуймось верховенства закону й польського права у тих питаннях, у яких ЄС некомпетентний», – заявив глава міністерства освіти.

Пшемислав Чарнек уже отримав репутацію скандального міністра в Польщі. 18 листопада Комітет Сейму покарав його доганою за неетичні висловлювання в бік ЛГБТ-спільноти.

Під час масових протестів в країні Чарнек зайняв позицію прихильників рішення Конституційного суду щодо заборони певних типів абортів.

Заборона абортів у Польщі

У жовтні Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів у країні через проблеми розвитку плода. Жінкам дозволено переривати вагітність тільки на підставах зґвалтування, інцесту або ризику здоров'я для матері.

Рішення суддів викликало обурення з боку громадськості. І вже ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні жінок, вимагаючи від влади скасувати заборону. До позиції суспільства приєдналися та опозиційні політики.

У Раді Європи постанову суду назвали "сумною для жіночих прав".

Після хвилі масових акцій протесту уряд Польщі вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду, який заборонив аборти навіть у випадку серйозних вад розвитку ненародженої дитини.

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Переклад: Яна Ставська