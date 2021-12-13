Дівчинка з'їжджала з гірки, коли за шию її раптово схопив канат - і дитина на ньому повисла.

У російському Красноярську в дитячому розважальному центрі 3-річну дівчинку ледь не задушив канат: мотузка буквально схопила дитину за шию під час спуску з гірки.

Як повідомляє місцевий телеканал ТВК із посиланням на знайому мами дівчинки, все сталося ввечері 12 грудня.

Мама з донькою відпочивали в дитячому центрі. Дитина грала і збирався скотитися з м'якої гірки, а мати знімала відео. Однак у цей час біля гірки також перебував чужий хлопчик.

"Поруч із гіркою був канат, яким можна було залізти наверх. Хлопчик підійшов до канату, натягнув його, а потім відпустив. У цей момент з'їжджала дівчинка з гірки. У повітрі канат обмотав дитині шию, і дитина повисла на канаті. У дівчинки сліди залишилися. Було удушення. Це величезний стрес для дитини. Далі медиків не хотіли навіть пропускати в дитячий центр. Зіткнулися з байдужістю з боку адміністрації центру. Потім вони ще просили підписати якийсь "акт про нещасний випадок", - розповіла жінка.

За її словами, дівчинку забрали в лікарню, щоб перевірити шию.

У ГУ МВС Росії по Красноярському краю повідомили 13 грудня, що проводять перевірку за фактом отримання травми. Мати дівчинки написала заяву, а медики передали поліції інформацію про травму в області грудної клітини.

Обережно! Відео може шокувати

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові з бронхів 4-річного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку. А в Одесі 12-річний хлопчик потрапив до реанімації після гри на дитячому майданчику.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова