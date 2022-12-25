Аналітики відзначили, що під удар потраплять ті, хто не підтримує або ігнорує війну проти України.

Силовики в Російській Федерації можуть спеціально створювати інформаційні умови для націоналізації ресурсів олігархів. Кошти мають намір використовувати для фінансування військових дій.

На думку аналітик Інституту вивчення війни, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 24 грудня відвідав похорон одного зі своїх найманців у Санкт-Петербурзі. Він закликав націоналізувати майно еліт, які ігнорують або не підтримують війну проти України.

"Пригожин в останні тижні розпалив скандал про поховання військовослужбовця Вагнера, щоб просувати свої політичні цілі. Зокрема, такі як легалізація Вагнера в Росії і перерозподіл багатств. Його заяви на похоронах набули значного розголосу в російському інтернеті", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики відзначили, що Путін частково "атакував" російських олігархів, заявивши, що є бізнесмени, які не поділяють його настроїв. Крім того, президент РФ назвав росіян, які виводять гроші з-за кордону і не мають зв'язку з країною, небезпечними для Росії.

Також зазначено, що глава Кремля "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х для посилення своєї авторитарної клептократії.

Скандал з Дерипаскою - що відомо

Готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі російського олігарха Олега Дерипаски заарештували. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.

Відзначається, що Федеральна територія "Сіріус", створена при президенті РФ Володимирі Путіні, подала позови по земельних спорах проти "РогСибАл", яка володіє Імеретинським комплексом. У судових документах зазначено, що у вересні суддя виніс рішення на користь "Сіріуса", виселивши "РогСибАл", а окремим рішенням заарештував нерухомість компанії.

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