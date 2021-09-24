Російські політики вже заявили про дискримінацію.

Делегація Російської Федерації на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи оголосила протест через невизнання вакцини "Супутник V". Російські дипломати можуть виступати lистанційно.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами російського сенатора Володимира Круглого, делегатам з РФ обмежили можливість пересуватися по Страсбургу. Річ у тім, що в Європі не визнана російська вакцина від коронавірусу. Дипломатам дозволили пересуватися між готелем та будівлею Ради Європи.

У свою чергу спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вже заявив про дискримінацію Росії в ПАРЄ.

Читайте такожУ ПАРЄ відхилили усіх російських кандидатів у судді ЄСПЛ"Дискримінація щодо наших парламентаріїв неприйнятна. У зв'язку з цим правильно було б не брати участь у засіданні ПАРЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому він заявив, що таким рішення в ЄС лобіюють вакцини великих фармкомпаній.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральна Асамблея ООН розпочала роботу з COVID-скандалу. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо порадив політикам-антивакцинаторам не приїжджати.

Спочатку в зал засідання Генасамблеї хотіли пускати з довідками про щеплення від коронавірусу, але проти висловилася Росія, заявивши, що це нібито суперечить дипломатичній угоді від 1947 року. Щоб зам'яти скандал, вирішили не вимагати довідки, але делегати повинні усно підтвердити, що вакциновані.

Автор: Анастасія Горбачова