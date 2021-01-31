В Афріні вибухнув автомобіль / скріншот
У сирійському місті Афріні вибухнув замінований автомобіль. В результаті загинуло п'ятеро людей.
Читайте такожУ Франції затримали підозрюваного у вбивствах HR-менеджерівПро це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.
Інцидент стався на промисловому майданчику в центрі міста. Поранення отримали 22 людини.
Турецькі військові звинувачують у нападі сирійське курдське ополчення YPG. Курдське воєнізоване угруповання поки не коментувало ситуацію.
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