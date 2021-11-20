Водій та його товариш не змогли пояснити правоохоронцям походження зброї та причину хуліганського вчинку.

У Києві на мосту Патона водій BMW відкрив стрілянину з пістолета.

Як інформує у Facebook столична патрульна поліція, учора близько 11:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на мосту Патона.

Заявник повідомляв, що водій BMW, рухаючись мостом, здійснив декілька пострілів у повітря.

Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто" патрульні встановили напрямок руху автомобіля.

"Відпрацьовуючи територію, поліцейські побачили автомобіль, схожий за описом, на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків. Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли", - йдеться у повідомленні.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції. Виявлену зброю вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно у Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.

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Автор: Віталій Саєнко