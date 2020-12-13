У поліції повідомляють, що добре озброєні люди є з обох сторін конфлікту.

У місті Олімпія (штат Вашингтон, США) в суботу відбулися сутички між прихильниками та противниками чинного президента Дональда Трампа. В ході бійки чотири людини отримали ножові поранення, одна людина застрелена.

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Про це повідомляє NBC News. За інформацією медиків, постраждалі отримали важкі травми. Крім того, невеликі поранення в ході заворушень отримав один офіцер поліції. Всього було госпіталізовано вісім осіб.

Зазначається, що в Олімпії був затриманий підозрюваний у стрілянині. У поліції заявляють, що як прихильники, так і противники Трампа готові до насильства.

«З обох сторін є добре озброєні люди. Ми стикалися зі спорадичними сутичками протягом дня", - розповів сержант поліції Даррен Райт.

Зазначається, що серед учасників акцій протесту в Олімпії є прихильники Дональда Трампа, активісти BLM і противники карантинних обмежень.

Вибори президента США

Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно підсумки не оголошені. За підрахунками найбільших ЗМІ, перемогу здобув Байден.

Дональд Трамп не визнає перемогу демократа, але при цьому погодив процедуру передачі влади.

Вибори супроводжуються акціями протесту - як на підтримку Трампа, так і проти нього.

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Автор: Дмитро Захаров