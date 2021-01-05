Йдеться про телефонну розмову Трампа із держсекретарем штату Джорджія.

Конгресмени від Демократичної партії США Тед Лью і Кетлін Райс вимагають від Федерального бюро розслідувань розпочати кримінальне розслідування щодо дій чинного президента країни Дональда Трампа.

Про це Лью написав у Twitter.

Читайте такожТрамп розкритикував Сенат після подолання вето щодо оборонного бюджетуКонгресмени звернулися до директора ФБР після інформації про розмову Трампа із держсекретарем штату Джорджія.

"Як колишні прокурори, Кетлін Райс і я вважаємо, що Дональд Трамп вчинив кілька злочинів, коли під час телефонної розмови з держсекретарем Джорджії Раффенспергером вимагав, щоб той знайшов 11 780 голосів виборців. Сьогодні ми звернулися в ФБР", - написав Лью.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з’явився аудіозапис відповідної телефонної розмови, в якій Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: Аліна Вишневська