Представники опозиційних партій Вірменії відкидають пропозицію прем'єр-міністра щодо дострокових парламентських виборів.

У Вірменії представники опозиції не погоджуються на дострокові парламентські вибори без відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Кілька опозиційних політичних партій Вірменії, які організували масові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, відкидають запропонований головою уряду сценарій проведення дострокових парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, таку думку висловлювали сьогодні в соцмережах представники опозиційних партій "Дашнакцутюн", "Вітчизна" та Республіканської партії.

Протести у Вірменії після капітуляції в Карабасі

24-25 грудня в Єревані проходили акції протесту з вимогою відставки Пашиняна, відбувалися сутички з правоохоронцями. Протестувальники звинувачують його в економічній кризі та поразці в збройному конфлікті за Нагірний Карабах з Азербайджаном.

25 грудня на своїй сторінці у Facebook Пашинян заявив про готовність до позачергових парламентських виборів у 2021 році і запросив до консультацій з підготовки до виборів "парламентські та зацікавлені позапарламентські сили". Він додав, що готовий залишити посаду керівника Кабміну, однак зробить це "тільки за рішенням народу".

Війна в Нагірному Карабасі: загострення та перемога Азербайджану

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: Юлія Петриченко