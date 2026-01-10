У Волгоградській області після атаки дронів загорілась нафтобаза

Також дрони навідались і в Москву.

Вночі дрони атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого там сталася пожежа на місцевій нафтобазі.

Це підтвердив губернатор області Андрій Бочаров. "В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі", - написав він у соцмережі і додав, що відповідні служби працюють "на місці інциденту".

Крім цього, мер Москви Сергій Собянін повідомив про збитий безпілотник, який летів на Москву. За словами Собяніна, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Загалом, за даними міноборони РФ повідомило про 59 збитих безпілотників. Зокрема, три безпілотники були збиті над Московським регіоном.

