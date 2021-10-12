Віра Юрова заявила, що Брюссель повинен відреагувати.

Рішення суду Польщі про пріоритетність національного законодавства над європейським несе загрозу Європейському союзу. У Єврокомісії закликали Брюссель відреагувати.

Про це повідомляє Reuters.

За словами віце-президента Єврокомісії віри Юрової, Європейський союз "почне руйнуватися" через таке рішення польського суду, тому що воно суперечить принципам Союзу.

"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", - заявила Юрова.

Читайте такожПоляки розгромили відділок поліції після смерті наркомана (фото)При цьому вона вказала, що Брюссель повинен відреагувати на рішення Конституційного суду Польщі саме через загрозу розвалу ЄС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про визнання національного законодавства над європейським. В результаті у країні пройшли масові акції протесту. Мітинги пройшли у Варшаві, Гданську, Познані, Щецині, Кракові та інших містах.

Люди скандували: "Ми залишаємося!", "Ми - Європа!", а в руках вони тримали прапори Польщі та Європейського Союзу.

Автор: Анастасія Горбачова