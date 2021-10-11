В руках вони тримали прапори Польщі та ЄС.

У Польщі тисячі людей протестували проти рішення Конституційного Суду про те, що польське законодавство має пріоритет над правом Євросоюзу.

Про це пише DW.

Вийти людей закликав екс-прем'єр Польщі і лідер опозиції Дональд Туск. Він упевнений, що правляча партія "Закон і справедливість" хоче вивести країну з ЄС.

Акції пройшли у Варшаві, Гданську, Познані, Щецині, Кракові та інших містах.

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В руках вони тримали прапори Польщі та Європейського Союзу.

Цьому передувало рішення Конституційного Суду про те, що національне законодавство має пріоритет над законодавством ЄС. Суд постановив, що деякі положення суперечать основному закону Польщі.

Голова Європарламенту Давид Сассолі вже прокоментував це рішення. Він заявив, що його "не можна залишати без наслідків".

Раніше повноважний представник уряду Польщі заявив, що країна повністю відмовиться від російського газу у 2023 році.

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Автор: Людмила Жерновська