Росія бреше про атаку на резиденцію Путіна, щоб заблокувати мирні переговори, – МЗС

Останнім часом завдяки активній роботі України та США прискорились зусилля з пошуку шляхів до миру.

Росія вигадала містифікацію про атаку на резиденцію ініціатора війни і російського диктатора Володимира Путіна, щоби відмовитись від мирних зусиль.

Про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив у мережі X у відповідь на російську заяву стосовно того, що Росія зробить власну переговорну позицію жорсткішою.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, – це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США", - наголосив Тихий.

"Атака" на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 грудня поширила брехливу заяву про нібито запуск Україною дронів на резиденцію диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Не надавши жодних правдоподібних доказів, Росія продовжує озвучувати вигадки про "терористичний акт". Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що тепер РФ посилить переговорну позицію у розмовах з американцями.

Ці російські заяви почали лунати одразу же після зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа у Флориді. За підсумками цієї зустрічі Зеленський повідомив, що Трамп підтвердив намір надати Україні сильні гарантії безпеки (підтримані у Конгресі), економічний пакет відновлення України, і підготувати угоду про вільну торгівлю між Україною та США тощо.

Україна та США активно працюють над узгодженням плану із закінчення війни.

Водночас, на переконання Зеленського, Путін не бажає припиняти повномасштабну війну проти України.

Коментуючи російську брехню про атаку на "резиденцію Путіна" президент України заявив, що Росія готує підґрунтя для нанесення ударів по державних будівлях у Києві.

