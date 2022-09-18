ЄС пригрозив припинити фінансування Будапешту через відсутність виконання зобов’язань.

Після того, як Єврокомісія рекомендувала заморозити виділення Будапешту близько 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права, Угорщина пообіцяла виконати всі зобов'язання.

За словами міністра Тібора Наврачича, відповідального за використання коштів ЄС, якщо угорська сторона виконає свої обіцянки, санкції не буде застосовано, передає vg.hu.

"Втрата ресурсів може статися лише у тому випадку, якщо Угорщина не виконає. Але вона виконає, ми хочемо виконати зобов'язання, тому що вони корисні", - сказав Наврачич. Відео дня

Він висловив сподівання, що заходів Угорщини буде достатньо, аби переконати Єврокомісію у достатніх кроках для захисту фондів ЄС.

Міністр зазначив, що рішення Єврокомісії - рекомендація Раді ЄС зупинити виділення коштів - є важливим кроком уперед, оскільки тепер розпочався етап виконання зобов’язань, який може призвести до того, що у листопаді Єврокомісія зможе позитивно оцінити зусилля Угорщини.

Найважливішим заходом має стати створення органу доброчесності, який буде контролювати проекти, реалізовані за кошти ЄС.

Також Угорщина має створити оперативну групу з питань корупції, яка не буде в структурі уряду, а буде пов’язана з новим органом доброчесності.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія рекомендувала Євросоюзу призупинити фінансування Угорщини на близько 7,5 млрд євро. Причиною став відступ Будапешта від демократії та можливе нецільове використання грошей ЄС.

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