З огляду на рекордно високий державний борг, Будапешт дедалі частіше звертається по гроші до Пекіна.

Угорщина позичила 1 млрд євро - найбільший кредит, коли-небудь взятий Будапештом - у трьох китайських банків цієї весни, свідчать дані з веб-сайту державного боргового агентства.

Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, було повністю використано 19 квітня, його має бути погашено протягом трьох років, пише Politico.

Сам Будапешт не оголошував про угоду. Уперше про це повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, потім його підтвердило державне агентство.

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Значна позика відбувається на тлі поглиблення Будапештом своїх зв'язків із Пекіном. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, як-от виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, наразі інвестували в країну загалом близько 16 млрд євро.

"Кредитна угода дає змогу фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, серед іншого. Угода утримує співвідношення державного боргу до ВВП у межах стелі в 28,9 відсотка", - повідомило державне агентство Portfolio в четвер уранці після того, як видання вперше повідомило про угоду.

Новий китайський кредит є найбільшим у державному боргу, другим за величиною є кредит від China Eximbank на проєкт залізниці Будапешт-Белград у розмірі 917 мільйонів доларів США (877 мільйонів євро на день отримання).

Хоча Portfolio зазначив, що відсоткова ставка є змінною, уряд не розкрив жодних додаткових подробиць щодо розміру відсоткової ставки, графіку погашення або інших деталей.

Співпраця Угорщини та Китаю

У травні Сіярто також оголосив про безліч спільних інфраструктурних проєктів із Китаєм, включно з високошвидкісною залізницею до аеропорту Будапешта, вантажною залізничною лінією навколо угорської столиці, нафтопроводами між Угорщиною та Сербією і ядерним співробітництвом.

"Ми досягли високого ступеня політичної взаємної довіри. Наші двосторонні відносини перебувають на найвищому рівні в історії і вирушили в золоту подорож", - сказав голова КНР Сі Цзіньпін у заяві перед своїм візитом до Будапешта в травні. Через кілька тижнів, відразу після вступу на посаду голови Ради ЄС, Орбан відвідав китайську столицю.

З державним боргом Угорщини на рекордно високому рівні в 140 мільярдів євро (73,5 відсотка ВВП) і дефіцитом бюджету в 6,7 відсотка ВВП Будапешт відчайдушно потребує готівки. Будапешт все ще чекає мільярди євро з фондів ЄС.

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