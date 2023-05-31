У Білому домі кажуть, що саме Київ повинен вирішувати, на якому етапі до процесу можна залучити Росію.

Білий дім підтримує ідею міжнародного саміту, присвяченого проблемі досягнення миру в Україні, навіть якщо на саміті не буде представників Росії. Про це заявив спікер Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише CNN.

"У президента Зеленського є пропозиція з 10 пунктів про те, що він називає справедливим миром, і ми намагаємося працювати з його командою, щоб допомогти реалізувати це", – заявив Кірбі.

Він підкреслив, що США підтримують "рух до миру" в Україні, але будь-які пропоновані ініціативи з цього приводу повинні мати підтримку президента України, щоб їх можна було вважати "такими, що заслуговують довіри". На думку Кірбі, російське вторгнення в Україну говорить про те, що Росія не має серйозних намірів домагатися миру дипломатичними методами.

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На питання, в чому цінність мирного саміту, якщо в ньому не буде Росії, Кірбі відповів, що "перш за все потрібно працювати з українцями", і вже Україна вирішить, на якому етапі до процесу можна буде залучити Росію. За його словами, поки Путін "не проявив абсолютно ніякої схильності" до миру. А те, чи повинна Росія взагалі бути присутньою за столом переговорів, Кірбі вважає "великим академічним питанням".

Україна збирає міжнародний саміт миру - що відомо

Раніше стало відомо, що Україна і її західні союзники мають намір провести великий саміт на рівні державних лідерів, присвячений питанню досягнення миру в Україні. При цьому участь Росії в ньому поки не планується.

Основним завданням саміту є просування української формули миру, запропонованої президентом Зеленським ще минулого року. Зокрема організатори хочуть, щоб цю формулу підтримали не тільки нейтральні країни, а й ті країни, які в даний час більше симпатизують Кремлю, ніж Києву.

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