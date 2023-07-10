Він вважає, що у цій заяві "все навпаки".

Це не Україна не готова до членства у Північноатлантичному Альянсі, а Альянс не готовий прийняти її.

Так написав у мікроблозі Twitter колишній спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер, коментуючи інтерв'ю амириканського президента Джо Байдена, де він зробив таку заяву. Волкер заявив, що у президента "все навпаки".

"Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це буде даватися взнаки", - зазначив Волкер.

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Як відомо, українська влада неодноразово заявляла, що не розраховує стати членом Альянсу під час війни з Росією. Попри це, українці хочуть отримати від союзників чіткі гарантії безпеки та обіцянку, що після повномасштабної війни країну візьмуть до Альянсу.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Джо Байдена Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, щоб показати українцям, що вони мають підтримку з боку союзників.

Вчора американський лідер заявив, що Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Крім того, серед членів Альянсу є розбіжності у цьому питанні, додав Байден.

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