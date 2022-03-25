Грузинський народ разом із фондами та бізнесом передали продукти і речі найпершої потреби.

На цьому тижні до України прибули 200 тонн гуманітарної допомоги від Грузії.

Про це повідомила прес-служба "Укрпошти".

"На цьому тижні до України прибули вантажівки, які доставили гуманітарну допомогу від Грузії. Загалом грузини передали Україні рекордну кількість гуманітарної допомоги – 200 тонн вантажу. Це продукти, речі найпершої потреби, зібрані грузинськими фондами, бізнесом та грузинським народом. Вантаж до України доставила власним коштом Пошта Грузії до Львова, Чернівців та Чопа, далі вже "Укрпошта" перевантажить благодійну допомогу і доставить її по Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грузини передали українцям, які постраждали в результаті нападу Росії, харчові продукти (крупи, макарони, борошно, олію, печиво, воду, чай, каву, консерви), дитяче харчування, засоби гігієни, спальні мішки. Більша частина вантажу – безадресна допомога, а друга частина гуманітарної допомоги була призначена як допомога міста Кутаїсі місту Харків.

"Усі товари будуть направлені до найбільш постраждалих районів України, до яких зараз є можливість доставити допомогу", - додали в прес-службі.

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