РФ намагається приховати реальні втрати нафтового сектору від світу, – Зеленський

Лише за перші кілька місяців цього року нафтопереробка скоротилася на 10%.

Україна отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь очільника Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За його словами, Росія намагається приховати цю оцінку як від світу, так і від внутрішньої російської аудиторії. Зокрема, першим вагомим фактором є скорочення активних нафтових свердловин.

"Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах", – сказав президент.

Другий індикатор, за словами лідера держави, це скорочення нафтопереробки на щонайменше 10% за кілька місяців 2026 року.

"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", – зауважив Зеленський.

Президент також повідомив і про проблеми РФ у банківській сфері. Він зазначив, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити. І ще 8 банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів.

"Оптимістичні для нас і показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, а саме вже майже 80 мільярдів доларів на пʼятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів", – повідомив Зеленський.

Він додав, що доручив керівнику СЗРУ поширили здобуту інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій.

"Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів. Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти", – заявив глава держави.

Раніше видання Forbes повідомляло, що санкції почали "наздоганяти" Росію на пʼятому році війни. Зазначається, що їхня економіка переживає спад, перебуває на межі рецесії, а валовий внутрішній продукт Росії зросте у 2026 році лише на 1%.

Тим часом Bloomberg повідомляє, що у першому кварталі російська економіка скоротилася вперше з початку 2023 року. На тлі цього, Мінекономіки РФ погіршило прогноз зростання на 2026 рік до 0,4% з 1,3%. Тоді як бюджетний дефіцит у квітні досяг рекорду, а за чотири місяці вже перевищив план на рік.

