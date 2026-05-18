У Мінфіні стривожені позицією США щодо російської нафти

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав посилювати тиск на РФ та запроваджувати проти неї нові санкції.

Україна не впевнена щодо позиції США стосовно російської нафти, попри те, що Вашингтон не продовжив тимчасовий дозвіл на купівлю підсканкційної російської сировини, повідомляє Bloomberg.

"Я не знаю, чого можна очікувати від Сполучених Штатів – вони просто спостерігають за ситуацією", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Bloomberg нагадує, що після стрибка світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході Росія отримала додаткові доходи від нафтового експорту, зокрема через тимчасовий дозвіл США на купівлю російської сировини. Однак 16 травня його термін дії сплив і Вашингтон вирішив його не продовжувати.

Під час виступу на зустрічі міністрів фінансів країн-членів G7 Марченко закликав посилювати тиск на Росію та запроваджувати проти неї нові санкції.

"Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб зруйнувати російську економіку, зокрема вугільну промисловість та інші галузі", - додав міністр.

Виступаючи напередодні саміту "Великої сімки", міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що пріоритетом є забезпечення поновлення уваги до війни в Україні.

"Ми не повинні втрачати з поля зору жорстоку агресивну війну Росії", – зазначив у своїй заяві Клінгбайль, який також обіймає посаду віце-канцлера.

У Парижі він разом із Марченком підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування між Німеччиною та Україною.

22 жовтня 2025 року США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

Втім, на тлі стрибка цін на нафту після початку війни на Близькому Сході Вашингтон тимчасово дозволив іншим країнам купувати російську нафту, яка перебуває під санкціями.

