Інструктори з України почали навчати німецьких солдатів у навчальних центрах Бундесверу

Українські військові інструктори вперше прибули до Німеччини для навчання підрозділів Бундесверу. Про це повідомив інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Welt.

Фройдінг розповів журналістам, що залучення українських інструкторів до навчання німецьких солдатів почалося ще до Великодня. За його словами, для навчання набрали бійців з практичним досвідом бойових дій, а не штабних офіцерів.

Генерал-лейтенант поділився, що українські інструктори вже працюють у Школі бронетанкових військ, Інженерній школі та Центрі підготовки з безпілотних систем, а також планується прибуття додаткових груп інструкторів до Артилерійської школи. Він зазначив, що навчальна програма зосереджена на двох ключових навичках: захист від дронів та ефективне використання безпілотних систем у наступальних операціях із застосуванням усіх видів озброєння.

У виданні нагадали, що угода про відправку українських інструкторів до німецьких навчальних центрів була укладена в лютому 2026 року. Фройдінг підкреслив, що для навчання німецької армії потрібні люди, які дійсно воювали, а не офіцери, які керували війною з командних пунктів.

"Українські військові наразі – єдині у світі, хто має досвід бойових дій на передовій проти Росії", – сказав він.

Фройдінг заявив, що Німеччина розглядає 2029 рік як потенційну дату, до якої Росія може бути готова до нападу на країни НАТО.

"Це майже післязавтра. У нас немає часу - ворог не чекатиме, поки ми оголосимо про свою готовність", - підкреслив він.

Різниця в "менталітеті" між бійцями ЗСУ та НАТО

Раніше колишній британський інструктор, який назвався майором Магуайром, розповів журналістам, що українські бійці діють значно обережніше і тому повільніше на полі бою, що помітно відрізняє їх від солдатів західних армій.

За словами Магуайра, деякі західні інструктори, які працюють з українськими солдатами, спочатку вважали своїх учнів "трохи ледачими", тому що ті наполягали на повільному русі. Однак причина в іншому: у реальній війні з росіянами українці переконалися, що обережність важливіша за швидкість.

