Режим захисту українців в ЄС закінчиться у 2027-му, його можуть не продовжити, - ЗМІ

В ЄС кажуть, що п'яти років захисту і більш ніж достатньо.

Оскільки кінця російській агресії проти України не видно, в ЄС повернулися до обговорення того, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік. Про це пише видання Euractiv із посиланням на власні джерела.

Очікується, що європейські дипломати та посадовці проведуть наступного тижня технічне засідання, щоб розглянути можливість та умови для продовження режиму тимчасового захисту.

Як зазначає видання, торік Євросоюз ухвалив загальну рекомендацію для країн-членів щодо поступової заміни загальноєвропейського режиму захисту національними програмами, що надають українцям зрозумілий правовий статус – від надання можливості отримати дозвіл на постійне проживання до програм сприяння добровільному поверненню в Україну.

Однак досі країни ЄС вкрай повільно працювали над створенням національних програм, що визначають правовий статус українців. Ця проблема накладається на ширшу політичну дискусію щодо того, чи слід взагалі продовжувати режим тимчасового захисту для українців і, якщо так, то в якому форматі.

Як пише Euractiv, один із варіантів, який набирає популярності у деяких європейських столицях – це скорочення програм підтримки українців, залишаючи допомогу лише найбільш вразливим категоріям.

Раніше цього місяця спецпосланець Європейської комісії у справах українців в ЄС Ілва Йоханссон заявила, що "п'яти років достатньо для тимчасового захисту" і що потрібен новий підхід, навіть якщо війна продовжиться.

Згідно з офіційними даними ЄС, зараз в європейських країнах перебувають близько 4,35 мільйона українських біженців. Трохи більше чверті з них знаходяться в Німеччині, 22,3% у Польщі та трохи менше 10% перебувають в Чехії.

Також варто додати, що чинний режим тимчасового захисту для українців у ЄС діє до 4 березня 2027 року. Це остання офіційна дата продовження, ухвалена Радою ЄС у 2025 році.

Як писав УНІАН, з 2027 року Чехія може посилити правила надання тимчасового захисту для українських біженців, зокрема обмеживши його для вихідців із відносно безпечних західних регіонів України та чоловіків працездатного віку.

За словами міністра внутрішніх справ Любомира Метнара, такі зміни обговорюються і на рівні ЄС, оскільки окремо країна не може їх запровадити. Причиною ініціативи є значне навантаження на систему прийому біженців, адже у Чехії вже перебуває понад 400 тисяч українців і щомісяця прибувають тисячі нових.

