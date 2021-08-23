Інцидент стався між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками.

У Міжнародному аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками.

Як передає Deutsche Welle, про це сьогодні повідомило в Twitter об'єднане оперативне командування сил бундесверу.

За його даними, інцидент стався о 04:13 в північній частині повітряної гавані. В результаті один із представників афганських сил безпеки був убитий, ще трьох поранено.

До подальшого розвитку інциденту були залучені американські та німецькі сили. Ніхто з солдатів бундесверу не постраждав.

Як зазначається, офіційний представник НАТО раніше повідомив, що за останні сім днів в аеропорту Кабула і його околицях загинули щонайменше 20 осіб. За словами очевидців, одних застрелили, інші загинули в тисняві.

Захоплення Афганістану "Талібаном"

Як повідомляв УНІАН, після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, в тому числі Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Сам аеропорт перебуває під охороною американських військових та їхніх союзників.

Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

22 серпня військово-транспортним літаком Іл - 76МД були евакуйовані ще 83 особи, в тому числі 31 українець.

Автор: Інна Андаліцька