У поліції вважають, що наркотик був "розбавлений" шкідливою речовиною.

У Буенос-Айресі через фальсифікований кокаїн померли щонайменше 20 осіб, ще 74 потрапили до лікарні.

Про це пише BBC.

На думку слідчих, наркотик був просякнутий отрутою або "розбавлений" іншою речовиною. Жертви могли страждати від конвульсій і раптових серцевих нападів.

Відомо, що постраждалі купили кокаїн в одному районі. Поліцейські вже провели рейд і заарештували дев'ятьох підозрюваних.

Читайте такожБайден заявив, що США ліквідували одного з лідерів ІДІЛМіністр регіональної безпеки закликав усіх, хто купив кокаїн за останні 24 години, викинути його. За його словами, наркотик розбавили шкідливою речовиною в рамках "війни між наркоторговцями".

Раніше повідомлялося, що в Аргентині поліцейські застрелили 17-річного футболіста.

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