Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що не варто демонізувати Росію. Він також виступив за відновлення енергетичного співробітництва з РФ. Про це він написав у своїй колонці для Berliner Zeitung.

За словами Шредера, Німеччина сьогодні занадто багато говорить про військові можливості, але їй нібито варто зосередитися на "здатності до миру". Він підкреслив, що продовжить наполягати на тому, що Берліну потрібно відновити енергетичне співробітництво з Москвою.

Колишній канцлер Німеччини додав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права і прав людини. Проте, він не став прямо звинувачувати Москву і підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання. Більш того, він запевнив, що РФ нібито не є вічним ворогом Німеччини.

"Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою і різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. "Німецька ганьба" полягає в тому, що ця країна була жорстоко захоплена німецькими солдатами під час двох світових воєн. Тому ми маємо особливий обов'язок докладати зусиль для досягнення миру з Росією та Україною", - підкреслив Шредер.

Нагадаємо, що Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з посади глави уряду він деякий час працював у російських енергетичних компаніях.

У Росії рекордно впало видобування нафти

Раніше видання The Moscow Times з посиланням на віце-прем'єра РФ Олександра Новака пише, що російська нафтова галузь, за словами американських експертів, поступово котиться в кризу. Зараз обсяги виробництва нафти в РФ найнижчі з 2009 року, коли вони становили 494,2 млн тонн.

Відзначається, що російська влада планувала збільшити обсяги видобутку нафти в минулому році принаймні до 520 млн тонн. Однак на нафтові амбіції Кремля вплинули американські санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", які підірвали експорт до Індії та Китаю, відзначають аналітики.

