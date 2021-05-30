Всі пасажири і члени екіпажу були врятовані і евакуйовані на сусідній острів.

В Індонезії в морі загорівся пасажирський пором KM Karya Indah зі 195 людьми на борту, серед яких 22 дитини і 14 членів екіпажу.

Про це повідомила в суботу, 29 травня, газета The Washington Post.

Пором відправився з Тернате в провінції Північний Малку в порт Санану на віддаленому острові Лімафатола. Через 15 хвилин після відплиття паром загорівся - пожежа почалася в машинному відділенні.

Пасажирам і екіпажу порома довелося стрибати у воду, де вони хапалися за плавучі уламки і предмети у воді. У рятувальній операції взяли участь місцеві рибалки.

Відомо, що всі пасажири і члени екіпажу були врятовані і евакуйовані на сусідній острів.

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Автор: Денис Прядко