В Індонезії в морі загорівся пасажирський пором KM Karya Indah зі 195 людьми на борту, серед яких 22 дитини і 14 членів екіпажу.
Про це повідомила в суботу, 29 травня, газета The Washington Post.
Пором відправився з Тернате в провінції Північний Малку в порт Санану на віддаленому острові Лімафатола. Через 15 хвилин після відплиття паром загорівся - пожежа почалася в машинному відділенні.
Пасажирам і екіпажу порома довелося стрибати у воду, де вони хапалися за плавучі уламки і предмети у воді. У рятувальній операції взяли участь місцеві рибалки.
Відомо, що всі пасажири і члени екіпажу були врятовані і евакуйовані на сусідній острів.
Читайте такожУ Конго перекинулася баржа з 700 пасажирами, понад двісті людей зникли безвісти
Вас також можуть зацікавити новини:
- Поспішали через локдаун: у Бангладеш затонув переповнений пором, є загиблі
- У Єгипті в страшній ДТП живцем згоріли 20 людей (фото, відео)
- У Мексиканській затоці через шторм затонув корабель: йде пошукова операція
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram