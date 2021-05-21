З вогнем ведуть боротьбу рятувальники.

У Києві в Дарницькому районі сталося масштабне загоряння в ресторані.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Йдеться про заклад "Кара-Кум" на вулиці Срібнокільській (Позняки).

"На місці працюють бійці ДСНС. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован