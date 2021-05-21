Пожежа в ресторані на Позняках / скріншот
У Києві в Дарницькому районі сталося масштабне загоряння в ресторані.
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Йдеться про заклад "Кара-Кум" на вулиці Срібнокільській (Позняки).
"На місці працюють бійці ДСНС. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- В Одеській області дотла згорів пасажирський автобус: момент потрапив на відео
- У Вінниці спалахнула масштабна пожежа в офісному центрі: є жертви (фото, Відео)
- На Дніпропетровщині сталася пожежа на сміттєзвалищі (фото)
- У Дніпрі чоловік намагався врятувати від вогню авто, але загинув сам (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram