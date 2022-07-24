Зловмисники за допомогою фарби нанесли на кам’яний хрест зображення серпів і молотів.

У німецькому Мюнхені вандали розмалювали могилу лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери.

Про це повідомив білорус Олесь Чайчиц у себе в Facebook.

Зловмисники за допомогою фарби нанесли на кам’яний хрест зображення серпів і молотів.

"Вирішив уперше навідати могилу Бандери, а там поліція і це видовище", – написав Чайчиц.

Додамо, що акт наруги над місцем поховання Бандери трапляється далеко не вперше. У 2018 році німецька поліція вже відкривала справу щодо наруги над могилою провідника українських націоналістів.

Нещодавно у Чернівцях була створена унікальна колекція вишиванок на основі вбрання Степана Бандери, замовлення від покупців йдуть з усього світу.

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