У німецькому Мюнхені вандали розмалювали могилу лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери.
Про це повідомив білорус Олесь Чайчиц у себе в Facebook.
Зловмисники за допомогою фарби нанесли на кам’яний хрест зображення серпів і молотів.
"Вирішив уперше навідати могилу Бандери, а там поліція і це видовище", – написав Чайчиц.
Додамо, що акт наруги над місцем поховання Бандери трапляється далеко не вперше. У 2018 році німецька поліція вже відкривала справу щодо наруги над могилою провідника українських націоналістів.
Нещодавно у Чернівцях була створена унікальна колекція вишиванок на основі вбрання Степана Бандери, замовлення від покупців йдуть з усього світу.