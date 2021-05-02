В Ірані на хімічному заводі неподалік від міста Кум почалася пожежа.
Про це повідомляє Tasnim News Agency.
Читайте такожМасштабна пожежа в лікарні в Іраку: кількість загиблих зросла до 82 людей (фото)
Як повідомляється, місцева влада вже оголосила надзвичайний стан.
За даними агентства, пожежа почалася о 6 годині ранку за місцевим часом. На місце було направлено понад 100 пожежників. Їм вдалося зупинити поширення вогню на резервуари зі спиртом та іншими легкозаймистими речовинами.
В ході операції була знищена пожежна машина, також постраждали двоє пожежників.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Невідомі спалили особняк засновника PornHub (фото)
- У Латвії в результаті пожежі в хостелі загинули вісім людей-ЗМІ (фото, Відео)
- У Китаї чоловік ножем поранив 16 дітей
- Болгарія підозрює шістьох росіян у вибухах на складах боєприпасів
- В Італії двох антивакцинаторів затримали за підпал прищепного центру
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram