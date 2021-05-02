Під час гасіння вогню постраждали двоє рятувальників.

В Ірані на хімічному заводі неподалік від міста Кум почалася пожежа.

Про це повідомляє Tasnim News Agency.

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Як повідомляється, місцева влада вже оголосила надзвичайний стан.

За даними агентства, пожежа почалася о 6 годині ранку за місцевим часом. На місце було направлено понад 100 пожежників. Їм вдалося зупинити поширення вогню на резервуари зі спиртом та іншими легкозаймистими речовинами.

В ході операції була знищена пожежна машина, також постраждали двоє пожежників.

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Автор: Катерина Лиманська