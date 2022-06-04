Поліція проводить перевірку за фактом інциденту, але розкривати будь-які подробиці справи поки що відмовляється.

У Варшаві відвідувач магазину Żabka напав на 20-річну продавчиню з України. Він вдарив дівчину і погрожував їй.

Про це пише видання The Warsaw.

Інцидент стався ще увечері 27 травня, але відео з камер спостереження з'явилося у мережі лише зараз. Видання зазначає, що нападник зайшов до магазину, "звернув увагу на країну походження працівниці-українки", а потім почав поводитися агресивно. Дівчина просила його заспокоїтися та намагалася запобігти крадіжці.

На кадрах з місця події видно, що чоловік кілька разів сильно вдарив дівчину по голові. За всім цим спостерігали двоє чоловіків, але не втрутилися. Поліція проводить перевірку за фактом інциденту, але розкривати будь-які подробиці справи поки що відмовляється.

Раніше у Польщі жінка вилаяла українку, яка працює продавцем у Варшаві. Конфлікт нібито почався через хліб. Місцевій жительці не сподобався товар, який їй запропонувала українська продавчиня.

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