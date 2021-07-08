Рішення набуде чинності 9 липня.

Європейський союз визнав перший іноземний COVID-сертифікат. "Першопрохідцем" в цьому питанні стала Швейцарія.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Офіційне рішення, яке прирівнює сертифікати Covid-19 Швейцарії до документів ЄС, прийняли 8 липня.

"Це означає, що Швейцарія як перша країна, що не входить в 30 країн ЄС і Європейську економічну зону, буде підключена до системи ЄС і що швейцарські covid-сертифікати будуть прийматися в ЄС на тих же умовах, що і цифровий covid-сертифікат ЄС", – йдеться в повідомленні.

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У свою чергу Швейцарія визнала цифровий covid-сертифікат Європейського Союзу. Рішення набуде чинності 9 липня.

Визнання сертифікатів про вакцинацію

У травні МЗС України розпочало роботу над ув'язненням двостороння угода за визнанням національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські Covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "дія".

У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Анастасія Горбачова