В Європі хочуть створити 'торговельне НАТО' для стримування США і Китаю, - Politico

За задумом, торговельний альянс має спільно реагувати на "агресивні мита" Трампа так само, як НАТО спільно реагує на військові загрози.

Група депутатів Європарламенту закликала керівництво ЄС укласти торговельну угоду з Японією, Канадою та Південною Кореєю, щоб стримати президента США Дональда Трампа та Китай від надмірного тиску у торговельній політиці. Про це пише Politico.

Видання посилається на лист, який ліберальна група Renew Europe в Європейському парламенті адресувала Європейській комісії. У документі парламентарі закликають укласти із зазначеними країнами "Пакт геоекономічного стримування", в якому буде визначено спільні критичні залежності (наприклад, напівпровідники, рідкісноземельні елементи) та буде пункт про "взаємне реагування в торговельних угодах", щоб усі учасники пакту реагували спільно, якщо одна з країн зазнає "нападу агресивних тарифів" з боку США чи Китаю.

"Стримування вже не лише військове, а й економічне. У часи геополітичної напруженості ми наполягатимемо на новому форматі альянсу під час зустрічі з лідерами перед самітом ЄС: цей новий формат надсилає чіткий сигнал: об’єднані спільним впливом, спільними інтересами та спільними наслідками, примус проти одного викличе реакцію всіх", – заявила президентка групи Renew Europe Валері Гаєр.

Як пише Politico, Renew Europe є досить впливовим клубом, до якого зокрема входять президент Франції Еммануель Макрон, а також лідери Естонії, Ірландії, Словенії та Нідерландів.

Також зазначається, що ідея створення такого собі торговельного НАТО є відповіддю європейських лібералів на заклик прем'єр-міністра Канади Марка Карні до єднання "середніх держав", проголошений на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у лютому.

Канаду можуть взяти в ЄС

Як писав УНІАН, Міністр закордонних справ Франції Жан Барро допустив, що Канада теоретично могла б колись приєднатися до Європейського союзу. Він наголосив, що це не конкретна пропозиція, а приклад зростаючої привабливості ЄС на тлі глобальної напруженості.

Ідею також підтримав президент Фінляндії Александр Стубб, підкреслюючи прагнення ЄС посилити свою роль у світі.

