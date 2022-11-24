Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках.

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу на зустрічі домовилися, що з контрактів на спільну закупівлю буде виключено російський газ.

"Країни-члени підкреслили, що російський газ буде виключений зі спільних закупівель", - йдеться у заяві, оприлюдненій Радою ЄС.

Європейські міністри енергетики досягли політичної домовленості про початок спільних закупівель природного газу, а також про більш термінові заходи для подолання цінової кризи на газових ринках.

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Погоджені правила дозволять державам-членам і енергетичним компаніям спільно купувати газ на світових ринках. Очікується, що об’єднання попиту на рівні ЄС забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу на світових ринках.

"ЄС уже встиг заповнити сховища газу, щоб забезпечити постачання на цю зиму. Сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення поставок і на наступну зиму. Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік. Це надсилає правильний сигнал ринку та зміцнює наші механізми солідарності у разі справжньої надзвичайної ситуації", - сказав Йозеф Сікела, міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Нові правила мають створити можливості для країн-членів ЄС та їхніх енергетичних компаній спільно купувати газ на світових ринках. Держави повинні отримати через цей механізм 15% усього газу, необхідного для заповнення своїх газосховищ у 2023 році - близько 13,5 млрд кубометрів.

Водночас, міністри не змогли домовитися щодо пропозиції Єврокомісії про механізм обмеження ціни на газ і відклали офіційне ухвалення рішення з цього приводу до середини грудня.

Війна в Україні та ситуація з газом

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

14 вересня ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

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