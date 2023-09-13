Згідно з новою програмою, чиновники будуть розслідувати повідомлення про використання іноземними урядами зброї американського виробництва проти мирних жителів.

Адміністрація Байдена створила нову систему реагування на інциденти, в яких іноземні сили підозрюються у використанні зброї американського виробництва для атаки на мирних жителів. Це перша в своєму роді ініціатива, спрямована на те, щоб звести до мінімуму людські жертви в результаті експорту зброї США і військових операцій по всьому світу.

Видання The Washington Post пише, що 23 серпня Державний департамент США направив телеграму іноземним посольствам і консульствам, в якый оголосили про нове "Керівництво з реагування на інциденти із заподіянням шкоди цивільному населенню", відповідно до якого офіційні особи будуть розслідувати повідомлення про заподіяння шкоди цивільному населенню урядами країн-партнерів, підозрюваних у використанні американської зброї, і рекомендувати дії, які можуть включати припинення продажу зброї.

Цей процес, який являє собою першу офіційну систему моніторингу та потенційного покарання за повідомлення про зловживання за участю іноземних сил і зброї американського походження, відбувається в той момент, коли США прагнуть перегорнути сторінку двох десятиліть інцидентів з побічною шкодою цивільному населенню в рамках протиповстанських операцій США і їх партнерів.

Відео дня

Це відображає нову ініціативу Міністерства оборони щодо запобігання та розслідування загибелі мирних жителів через дії американських збройних сил з метою запобігання таким інцидентам, як авіаудар 2017 року, в результаті якого ненавмисно загинуло понад 100 мирних жителів в Іраку, і вибух 2021 року, в результаті якого помилково був атакований співробітник американського військового відомства.

Нова ініціатива, яку очолить Держдепартамент, але із залученням співробітників Пентагону, розвідувального співтовариства та інших агентств, буде розглядати передбачувані інциденти, пов'язані зі зброєю американського виробництва, що знаходиться в руках урядів країн-партнерів по всьому світу.

"Це не тільки правильно з моральної точки зору", - сказала Міра Резнік, високопоставлений співробітник Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту. "Для національної безпеки США буде більш ефективно, якщо наші партнери будуть використовувати ці предмети відповідально".

Продаж зброї за кордон - надійний інструмент впливу на іноземні держави і засіб поліпшення здатності цих країн діяти пліч-о-пліч з США. Вони також є благом для американської оборонної промисловості. За даними форуму з торгівлі зброєю, який відстежує продажі озброєння, ще в 2023 році адміністрація Байдена повідомила конгрес про плани продажу зброї за кордон на суму 81 мільярд доларів.

Американське озброєння час від часу потрапляло в руки супротивників або торговців зброєю або використовувалося способами, які обурювали чиновників у Вашингтоні. У Ємені коаліція під керівництвом Саудівської Аравії застосувала американські бомби для смертоносних ударів по цивільних об'єктах, що призвело до припинення продажу деяких видів зброї Ер-Ріяду. Захисники привітали нову ініціативу, але заявили, що вона повинна бути підкріплена ресурсами і готовністю дати відсіч іноземним партнерам.

"Сполучені Штати явно зацікавлені в тому, щоб знати, якої шкоди завдають цивільним особам продаж зброї та допомога в забезпеченні безпеки", — заявила Ніколь Віддерсхайм, заступник Вашингтонського директора Human Rights Watch.

Президент Байден пообіцяв поставити права людини і демократію в основу своєї зовнішньої політики, але офіційні особи кажуть, що, враховуючи геополітичні реалії, доводиться мати справу з країнами, які викликають занепокоєння через політику щодо своїх громадян. Хоча адміністрація спирається на деяких проблемних партнерів, вона поглиблює зв'язки з іншими країнами через такі проблеми, як зниження світових цін на нафту, стримування Ірану або налагодження зв'язків з країнами, які можуть приєднатися до коаліції, для підтримки України.

Відповідно до нової системи, чиновники вивчатимуть та намагатимуться підтвердити заяви про зловживання, що надходять від дипломатичних та розвідувальних каналів, ООН, ЗМІ чи груп громадянського суспільства.

У своїй телеграмі Держдепартамент доручив посольствам США активно відстежувати і повідомляти про передбачувані випадки заподіяння шкоди цивільному населенню з використанням зброї американського виробництва в їх країнах.

Як тільки заява буде підтверджена, чиновники рекомендуватимуть дії керівникам департаментів – а в деяких випадках і заступнику держсекретаря – які можуть вирішити посилити навчання або освіту, скоротити майбутні продажі зброї або санкціонувати дипломатичну відповідь. За словами чиновників, які заходи будуть вжиті, може залежати від того, як іноземний уряд відреагував на інцидент, який заподіяв шкоду цивільному населенню.

Крістофер Ле Мон, високопоставлений чиновник Бюро демократії, прав і праці Державного департаменту, заявив, що керівні принципи формалізують діяльність, яка раніше здійснювалася одноразово, створюючи систематизований процес, який "не залежить від робочого навантаження, пропускної здатності або політичної волі розслідувати інциденти".

Ці керівні принципи з'явилися через кілька місяців після схвалення Байденом нової системи продажу озброєнь, яка спрямована на підвищення рівня прав людини як чинника, що визначає, з якими країнами Вашингтон буде вести справи.

Офіційні особи заявили, що нові процедури під керівництвом Держдепартаменту спрямовані на заповнення прогалин в існуючих гарантіях. На відміну від правил, відомих як "моніторинг кінцевого використання", які спрямовані на захист американських технологій і гарантують, що зброя, закуплена або отримана від США, не потрапить в руки ворога, нова система буде явно розглядати їх оперативне використання іноземними урядами.

На відміну від системи, яка перевіряє іноземні сили з метою забезпечення того, щоб підрозділи, винні у "серйозних порушеннях" прав людини, не пройшли навчання, що фінансується США, нові правила передбачають розгляд конкретних інцидентів. Вони також будуть документувати зловживання, які не відповідають стандарту "серйозних порушень".

Енні Шил, директор американського Центру допомоги громадянам у конфліктах, назвала нову систему "важливим кроком" у моніторингу того, коли і де зброя американського виробництва завдає шкоди цивільному населенню. "Звичайно, його вплив буде залежати від деталей реалізації", — сказала вона.

Програма реалізується в міру того, як законодавці закликають посилити контроль за продажем американської зброї.

Законопроект, внесений сенатором Робертом Менендесом, головою сенатського комітету з міжнародних відносин, і членом Палати представників Грегорі Міксом, високопоставленим членом Комітету у закордонних справах Палати представників, передбачає, що нові процедури не можуть бути скасовані майбутньою адміністрацією, поряд з прийняттям інших заходів щодо пріоритизації проблем з правами при продажу зброї.

Менендес заявив, що США протягом десятиліть були "провідним голосом" у сфері прав людини. "Водночас країна лідирує в світі з продажу зброї", — сказав він. "Тому США несуть відповідальність за те, щоб продаж їх зброї не призводив до проливання крові невинних людей в результаті зловмисного використання".

Чиновники заявили, що результати розслідувань передбачуваних зловживань будуть впливати на рішення про майбутні продажі зброї. Але поки не ясно, яке фінансування і персонал отримає ця ініціатива, або як часто керівники Держдепартаменту вирішуватимуть призупинити або зупинити продажі країнам, сили яких використовували американську зброю проти цивільного населення.

"Річ не в тім, що кожен інцидент вимагає негайного припинення всіх поставок зброї", — сказав Ле Мон. "У багатьох випадках найкращим способом пом'якшення майбутніх інцидентів, які завдають шкоди цивільному населенню, буде більша, а не менша участь".

Офіційні особи відмовилися повідомити, чи будуть в рамках нової системи розглядатися нещодавні повідомлення про зловживання щодо мігрантів з боку Саудівських урядових сил, які могли використовувати обладнання американського походження. Представники Держдепартаменту заявили, що вони не планують регулярно публікувати інформацію про розслідування або давати рекомендації відповідно до керівних принципів, які не будуть мати зворотної сили.

Військова допомога США для України - останні новини

США стали однією з перших країн, які допомагають Україні боротися з російськими окупантами. Вашингтон надає як гуманітарну, так і військову допомогу. У пакетах військової допомоги багато сучасної та передової зброї.

Так, 6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди з збідненим ураном для танків "Абрамс".

Одна з умов, які висунули у Вашингтоні, - використовувати американську зброю виключно для звільнення українських територій, а не для атаки по території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: