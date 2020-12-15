Чиновника звинувачують в тому, що він надто довго не проводив належне розслідування трагедії в аеропорту Лісабона.

Міністр внутрішніх справ Португалії зіштовхнувся з закликами піти у відставку на тлі скандалу через смерть громадянина України в аеропорту Лісабона. В березні чоловіка до смерті забили офіцери прикордонної служби.

Як пише The Guardian, Ігор Гоменюк був під вартою два дні через те, що прибув в Португалію без візи й відмовлявся сісти на рейс додому. Троє португальських офіцерів зв'язали його руки й ноги, після чого жорстокого побили й задушили його.

Читайте такожВбивство українця в аеропорту Лісабона: Португалія виплатить компенсації родиніПрокурори, які висунули проти офіцерів звинувачення у вбивстві, сказали, що коли Гоменюк був на підлозі, чоловіки "побили його ногами й розкладним кийком по торсу".

"Порушники лишити жертву на підлозі, в наручниках і зі зв'язаними ногами", - розповіли прокурори.

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта минулого тижня оголосив про відставку голови португальської прикордонної служби SEF. За його словами, це було зроблено в рамках плану реструктуризації, націленого чітко розділити поліцейські й адміністративні функції служби у роботі з іммігрантами. Він також погодився виплатити компенсацію сім'ї жертви.

Опозиція Португалії закликала Кабріту піти теж у відставку, оскільки він за 6 місяців так і не зміг провести належне розслідування ситуації. А також не запропонував рідним Гоменюка підтримку. Сам міністр сказав під час прес-конференції минулого тижня, що він розмовляв з послом України і висловив свої співчуття сім'ї Гоменюка. Кабріта сьогодні також пройде допит в парламентському комітеті.

"Це ганьба, що португальському уряду знадобилося так багато місяців, щоб ухвалити ці рішення. І це сталося лише через тиск ЗМІ", - сказав депутат від опозиційної Соціал-демократичної партії Дуарте Маркес.

Читайте такожСтрілянина на кордоні: росіяни відмовилися обговорювати інцидент з українськими прикордонникамиВнутрішнє розслідування міністерства внутрішніх справ Португалії виявило, що у Гоменюка почалися конвульсії перед смертю. Але офіцери SEF не надали йому ліки від епілепсії. The Guardian пише, що звіт про розслідування, який опинився в руках журналістів, описує, як Гоменюка зв'язали на більш ніж сім годин, відмовляючи йому в доступі до їжі чи туалету. Це призвело до його "повільного удушення, яке закінчилося смертю чоловіка".

Наручники з нього зняли лише під час серцево-легеневої реанімації, - сказано в документі. Розтин Гоменюка виявив синці, зламані ребра і сліди від черевиків. Згідно зі звітом, кілька інших працівників SEF включно з медсестрою заходили кілька разів у кімнату впродовж годин, коли Гоменюка били. Вони чули його крики, але не втрутилися і не повідомили про інцидент. Португальські офіцери умисне "приховали правду, щоб уникнути будь-яких кримінальних чи дисциплінарних покарань".

Смерть українця спочатку пов'язали з серцевим нападом. Але посмертний огляд і розслідування поліції вказали, що причиною смерті насправді були "тяжкі травматичні ушкодження", завдані під час нападу.

Після цього Кабріта наказав провести внутрішнє розслідування й звільнив директора і Лісабонського прикордонного управління і його співдиректора. Центр для тимчасово затриманих в аеропорту пройшов так звані "радикальні зміни", перш ніж його знову відкрили.

Читайте такожРосія хоче заочного арешту українського військового Марківа – росЗМІМаркес розповів, що заходи включали встановлення кнопки про тривогу в камері для затриманих. Однак, за словами депутата, цього не достатньо. Він закликав до вирішення "структурних проблем" у тому, як SEF поводиться з мігрантами, а також з умовами в центрах для затриманих.

"Ті, хто туди потрапив і хто досі там, повинні бути звільнені. І якщо міністр не звільнить керівництвом SEF, він повинен втратити й власне крісло", - сказав Маркес.

У SEF відмовилися коментувати ситуацію. Однак, профспілка служби заявила минулого тижня, що проблема "не в тому, хто працює на SEF. Абсолютно очевидно, що відомі обставини повністю суперечать традиційній поведінці офіцерів SEF".

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста сказав, що "повністю довіряє" міністру внутрішніх справ Едуарду Кабріті. Сам міністр сказав, що він повністю впевнений у людях, які зараз керують SEF. За словами Кабріти, смерть Гоменюка була "абсолютно неприйнятною і тим, що повністю суперечить португальській повазі до прав людини". Він також додав, що Португалія "чудово приймає мігрантів".

Вдова українця Оксана Гоменюк вважає зовсім не так. Вона не сказала дітям про справжні обставини смерті їхнього батька.

"Я ніколи не думала, що щось таке може статися в європейській країні, де права людини понад усе. Кожного разу, коли я чую слово "Португалія", я мене з'являється ненависть до країни. Я навіть не можу промовити це слово. Так багато людей бачили його, і ніхто не допоміг. Я досі не можу повірити", - сказала вона в інтерв'ю для португальського телеканалу SIC.

Читайте такожУ порту Албанії затримано яхту з чотирма українцями - ЗМІДиректор португальської гілки Amnesty International Педру Нету сказав, що смерть Гоменюка може бути "окремим випадком". Але повідомлення про тортури й погане поводження з іммігрантами з боку SEF вказують на те, що існує систематична проблема. В Комітеті ЄС з запобігання тортурам виявили "значну кількість достовірних підозр щодо порушень з боку офіцерів поліції" в Португалії. Такі випадки "не рідкісні і не результат діяльності кількох офіцерів-порушників".

Вбивство українця в аеропорту Лісабона

У березні стало відомо, що поліція розслідує смерть 40-річного українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона. Спочатку повідомлялося, що він помер від приступу епілепсії.

Пізніше португальські ЗМІ повідомили про можливу насильницьку смерть. За підозрою у вбивстві Гоменюка заарештували трьох офіцерів іміграційно-прикордонної служби.

У поліції заявили, що ймовірний злочин був вчинений у Центрі тимчасового затримання в аеропорту.

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Переклад: Лесь Димань