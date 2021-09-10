Прокурори вже в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову.

Суд у Гаазі винесе вирок у справі про збиття малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) через рік.

Про це в ефірі "Свобода слова" заявила генрокурор Ірина Венедіктова.

"Прокурори вже в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року", - сказала Венедіктова.

При цьому вона вважає, що видача Україною Росії в рамках обміну полоненими Володимира Цемаха, який брав участь у збитті малайзійського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом, не зашкодить справі судового слідства в Гаазі.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання нардепа Ірини Геращенко, для чого президент Володимир Зеленський віддав Путіну важливого свідка по справі MH17.

"Пані Ірино. Ви - політик. Я - прокурор. Поки справа триває, ми, прокурори, не можемо розкривати деталі. А питання, які Ви задаєте, - точно не на користь слідства і судового розгляду. Не треба політизувати кримінальні справи", - сказала Венедіктова.

Також вона наголосила, що не варто плутати обміни з видачами - це різні юридичні процеси.

Геращенко зазначила, що Цемах міг би дати свідчення проти Путіна в Гаазі.

На це генпрокурор відповіла: "Це ваша суб'єктивна думка. Ви не є ні слідчим, ні прокурором, ні суддею".

Збиття рейсу MH-17 бойовика над Донбасом

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 людей) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гиркин (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

7 вересня 2019 року Україна передала Росії Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів з метою екстрадиції.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

2 грудня прокуратура Нідерландів заявила, що Росія навмисно проігнорувала запит про екстрадицію і дозволила Цемаху залишити територію Росії.

Автор: Дмитро Хилюк