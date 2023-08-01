Псевдолідер білорусів назвав можливу причину перекидання членів ПВК "Вагнер" ближче до польського кордону.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на звинувачення влади Польщі в перекиданні членів російської приватної військової компанії "Вагнер" до польського кордону.

Самопроголошений нібито лідер Білорусі спочатку стверджував, що найманці не переміщалися до кордону з Польщею, а потім вже заговорив про можливу причину перекидання "вагнерівців". Заяви Лукашенка опублікувало "РИА Новости" в Telegram.

"Ніякі загони ПВК "Вагнер" у складі 100 осіб сюди не переміщалися. А якщо переміщалися, - тільки для того, щоб передати бойовий досвід бригадам, які зосереджені у Бресті й Гродно", - стверджував він.

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Найманців після невдалого заколоту в РФ прихистила Білорусь. Аналітики повідомляли, що на білоруську територію вже прибули понад десять колон "вагнерівців" і знаходяться під Осиповичами. Українські прикордонники повідомляли, що на білоруській землі знаходяться більш як п'ять тисяч членів цієї ПВК.

Наприкінці липня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі біля Гродно понад 100 "вагнерівців" рушили у бік Сувальського коридору - це умовний коридор уздовж польсько-литовського кордону, який з білоруської території прямує до території Калінінградської області Росії. На думку прем'єра, найманці можуть брати участь у провокаціях на кордоні.

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